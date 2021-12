Pornhub, Fortnite è ancora il videogioco più cercato nel 2021

Fortnite è ancora il gioco più cercato su Pornhub nel 2021: qualsiasi cosa gli utenti vogliano scoprire sul battle royale di Epic Games sul celebre sito, dev'essere davvero interessante.

Minecraft, con il suo bilione di visualizzazioni su YouTube, sale in seconda posizione nella classifica relativa ai videogiochi più cercati su Pornhub, guadagnando due posti a discapito di Overwatch e Pokémon.

Pornhub, classifica dei videogiochi più cercati nel 2021



Fortnite Minecraft Overwatch Pokémon Brawl Stars Among Us FNAF Genshin Impact Apex Legends Roblox

Per quanto riguarda invece i personaggi dei videogiochi più cercati, troviamo in prima posizione Lara Croft, la protagonista della serie Tomb Raider, seguita da D.VA di Overwatch e da... Super Mario. Sapete, per quella storia degli idraulici nei film porno.

Pornhub, classifica dei personaggi dei videogiochi più cercati nel 2021



Lara Croft (Tomb Raider) D.VA (Overwatch) Super Mario (Super Mario Bros.) Jill Valentine (Resident Evil 3) Principessa Peach (Super Mario Bros.) Tifa Lockhart (Final Fantasy VII) Bowsette (Super Mario Bros.) Ada Wong (Resident Evil 2) Link (The Legend of Zelda) Chun-Li (Street Fighter 2)

Come mai tutte queste ricerche legate ai videogiochi su Pornhub? Secondo la sex educator Niki Davis-Fainbloom, "la gente gioca con i videogame più di quanto non abbia mai fatto, dunque ha senso che si aggiunga un twist erotico all'esperienza di gaming."

"La mente umana possiede una fantastica capacità di erotizzare quasi qualsiasi cosa con cui entri in contatto, e fruire di porno ispirato ai videogiochi va anche a soddisfare il nostro desiderio di novità."