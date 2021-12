Mortal Shell: guida e consigli per iniziare

Arrivato il mese scorso su Xbox Game Pass, Mortal Shell è uno dei titoli di dicembre per Playstation Plus: ecco dei consigli per iniziare senza morire (troppo).

Lo abbiamo visto arrivare il mese scorso su Xbox Game Pass: Mortal Shell è uno dei titoli di dicembre per il servizio Playstation Plus. Questo souls-like, uscito nel 2020, ha sicuramente il suo fascino, ma come spesso accade nel genere, muovere i primi passi potrebbe risultare piuttosto ostico e persino frustrante. Per questo motivo abbiamo deciso di proporvi una serie di consigli utili per i nuovi giocatori, che speriamo possono rendere la vostra esperienza un po' meno.. traumatica. Ecco la nostra guida e i consigli per iniziare Mortal Shell.

Familiarizza con la mappa La mappa di Mortal Shell è piena di pericoli Superato il linearissimo tutorial del gioco, la mappa di Fallgrim si aprirà e sarà possibile muoversi liberamente all'interno della mappa. È importante quindi iniziare a prendere confidenza con la conformazione del luogo: si tratta fondamentalmente di una grande area circolare che si dirama in tre diversi dungeon che portano direttamente a confrontarsi coi boss del gioco. La maggior parte dei cunicoli e delle vie secondarie possono essere utili scorciatoie per ottimizzare i percorsi ed evitare i nemici più pericolosi.

La meccanica di pietrificazione Diventare di pietra può fare la differenza in Mortal Shell È buona cosa anche padroneggiare da subito la meccanica di pietrificazione: fin dall'inizio il giocatore ha la possibilità di pietrificare il proprio corpo in qualsiasi momento, anche e soprattutto durante le animazioni di attacco. Questo permette di essere completamente invulnerabile e può persino stordire il nemico qualora dovesse colpirci. È importante sfruttare a proprio vantaggio questa capacità, osservando bene i movimenti e gli attacchi degli avversari.

Gioca bene il tuo Shell Gli shell sono la meccanica più originale di Mortal Shell Gli Shell sono dei veri e propri avatar intercambiabili, che rappresentano (più o meno) il concetto di "classe" in un GDR. Diversi Shell aprono la porta a diversi approcci al gameplay, considerando anche che modificano statistiche come Energia e Stamina, quindi è importante sfruttare a pieno le caratteristiche che ci si ritrova sotto mano. E anzi, se si ha qualche difficoltà ad adeguarsi allo Shell iniziale, vi consigliamo di trovarne uno più adeguato al proprio stile di gioco. È sempre un'ottima idea e semplificherà molto l'approccio alla partita.

Recupera il Sigillo Ossidato Andate a caccia di oggetti per Mortal Shell Recuperate subito il Sigillo Ossidato: andando dritti verso la torre, basterà entrare nella porta sul retro della collina. Da qui, bisogna salire al piano superiore e parlare con il personaggio che incontrerete. Lui vi donerà il Sigillo Ossidato, ovvero un oggetto che permette di parare e persino effettuare potenti contromosse al costo di "determinazione".

Occhio alla "determinazione" Uno degli scenari di Mortall Shell La determinazione è una risorsa utile per utilizzare il Sigillo, ma può anche essere utilizzata per attivare l'abilità dello Shell, gli attacchi speciali e i buff delle armi. Insomma, è importante imparare a gestirla e a valutare quando e come utilizzarla a seconda della situazione e del nemico che si ha davanti.

Ottenere subito Visioni Tante le abilità in Mortal Shell Le abilità degli Shell, che abbiamo accennato, vanno sbloccate tramite una risorsa in game chiamata Visioni. Fin dall'inizio è possibile ottenerne 15 unità in maniera relativamente semplice: partendo dall'ingresso di Fallgrim bisognerà prendere il percorso sulla destra e sconfiggere il nemico armato di ascia. Da qui, di nuovo a destra e dentro il cunicolo. Attenzione, perchè all'uscita ci saranno quattro avversari ad aspettarvi: si tratta di creature abbastanza pericolose, ma che non ricompariranno una volta eliminate, quindi basterà insistere un po' e farne fuori quante più possibile a ogni tentativo. L'oggetto che troverete sulla sinistra sarà la "Visione di Verità" che, una volta utilizzato, vi darà le 15 Visoni. Occhio però, che una volta utilizzato l'oggetto le Visioni verranno applicate solo allo Shell attualmente equipaggiato.

Porta al massimo la Familiarità con gli oggetti Non abbiate paura di assumere sostanze nocive in Mortal Shell Ci sono molti consumabili sparsi per la mappa e a ogni utilizzo di un oggetto la familiarità con esso aumenterà. Questo farà in modo che gli effetti dei consumabili cambino dopo averli utilizzati più volte, arrivando al loro vero potenziale solo dopo aver raggiunto il massimo livello di familiarità. Alcuni oggetti, al primo utilizzo, possono sembrare negativi: i funghi velenosi... avvelenano, ovviamente, ma come effetto finale possono garantire immunità al veleno. Inoltre, i consumabili rinascono (dopo un po') sempre negli stessi punti, quindi è utile ricordare dove si è ottenuto un determinato oggetto per poter tornare a fare rifornimento.