Chorus disponibile da oggi

Lo sparatutto spaziale Chorus è disponibile da oggi. Si tratta di uno dei nuovi titoli di Deep Silver, sviluppati da Fishlabs. Il giocatore veste i panni di Nara, indomita guerriera che ha un solo scopo nella vita: distruggere la setta che l'ha creata. La nostra potrà contare su Forsaken, un caccia senziente dotato di poteri mentali, con cui esplorerà antichi templi e prenderà a parte a combattimenti mozzafiato, su mondi lontani e sconosciuti.

Leggiamo altri dettagli, tratti dalla descrizione ufficiale del gioco:

UN VIAGGIO DI REDENZIONE

Segui Nara nel viaggio che la porterà ad affrontare il suo passato. Attraversa la galassia e i confini stessi della realtà per unire le forze della resistenza contro la Cerchia e il suo leader, il Grande Profeta, a tutti i costi.

Chorus, un'immagine di gioco

AVVENTURATI OLTRE IL VUOTO

Entra in un nuovo oscuro universo pieno di conflitti e misteri. Esplora luoghi epici, come tentacolari stazioni spaziali o bizzarri piani d'esistenza. Cimentati in inseguimenti a gravità zero tra impressionanti panorami spaziali o soffocanti corridoi di cristallo. Chorus unisce la spettacolarità dell'esplorazione spaziale a un'azione incessante e frenetica.