FIFA 22 PlayStation Tournaments: le iscrizioni per la giornata decisiva per Milan e Inter sono aperte

La penultima giornata della fase a gironi di FIFA 22 PlayStation Tournaments: Sfida UEFA Champions League sta per arrivare. Il turno del 7 dicembre di Champions League è infatti quello decisivo per le squadre dei Gironi all'A al D. In altre parole, squadre del calibro di Real Madrid, PSG, Manchester City, Liverpool oltre che Milan e Inter, si giocheranno l'accesso alle fasi finali della massima competizione europea. E voi potrete farlo assieme ai vostri campioni preferiti.

Per iscriversi al torneo basterà andare a questo indirizzo. Per partecipare basta avere 16 anni e un abbonamento PS Plus. Il torneo si giocherà il giorno prima rispetto alla giornata di Champions League, ovvero il 6 dicembre 2021.

I FIFA 22 PlayStation Tournaments: Sfida UEFA Champions League - fase a gironi permettono ai giocatori d'indossare le divise delle squadre che partecipano alle reali fasi a gironi della UEFA Champions League. Questo fa sì che le partite siano basate maggiormente sulle abilità, mettendo a disposizione di ogni giocatore le medesime opportunità del proprio avversario.

Il Liverpool è sicuro del passaggio alla fase successiva

Oggi ci si può iscrivere per il torneo del 6 dicembre 2021 basato sulle partite dei Gironi A/B/C/D del 7 dicembre 2021, ovvero:

Paris - Club Brugge

Leipzig - Man. City

Milan - Liverpool

Porto - Atletico

Dortmund - Besiktas

Ajax - Sporting CP

Real Madrid - Inter

Shakhtar Don. - Sheriff

Ogni giorno si svolgono quattro tornei, per un totale di 32 eventi. Potrete giocare le varie giornate in modo da vincere più premi e avere maggiori possibilità di qualificarvi per le finali. I vincitori delle fasi a gironi hanno la possibilità di vincere:

1° posto - 200 € in credito da usare su PlayStation Store + posto nella finale

2° posto - 50€ in credito da usare su PlayStation Store

3° posto - 25€ in credito da usare su PlayStation Store

4° - 32° posto - 10€ in credito da usare su PlayStation Store

A questo indirizzo potrete trovare tutte le informazioni necessarie, il regolamento e le modalità d'iscrizione.

Parteciperete? In bocca al lupo!