Clash: Artifacts of Chaos, aggiornamento gratuito con New Game Plus disponibile

ACE Team ha annunciato un aggiornamento maggiore per l'action Clash: Artifacts of Chaos che aggiunge la richiestissima modalità New Game Plus , per la gioia di tutti gli appassionati di questo particolarissimo titolo.

Un gioco di nicchia

Clash: Artifacts of Chaos è difficile già di base

Come spiegato dall'annuncio ufficiale, la modalità New Game Plus si sbloccherà concludendo il gioco. Selezionadola si ripartirà con già tutti i potenziamenti conquistati durante la prima partita e si dovranno affrontare dei nemici molto più forti di quelli del gioco base.

La nuova modalità include anche dei contenuti esclusivi, come delle nuove pitture per il protagonista Pseudo, dei nuovi cappelli per Boy e un nuovo set di armatura per Pseudo.

Presenti anche dei fix per gli ultimi bug rimasti e delle aggiunte al gameplay, come la visualizzazione della posizione dei Dark Boss sulla mappa di notte e l'indicazione di alcuni degli obiettivi da seguire, per non perdersi nel labirintico titolo.

ACE Team ha anche voluto ringraziare la comunità con un trailer dedicato alle recensioni degli utenti. Se volete più dettagli, leggete la nostra recensione di Clash: Artifacts of Chaos.