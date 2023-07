Classifica eShop, Zelda: Tears of the Kingdom non molla la vetta, Pikmin 1 + 2 è terzo

La classifica del Nintendo eShop di Switch di questa settimana vede per l'ennesima volta in vetta The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, che del resto era uno dei giochi più attesi di questo anno e serio contendente al premio come gioco dell'anno. La raccolta rimasterizzata Pikmin 1 + 2 invece si piazza al terzo posto, in attesa di scoprire come verrà accolto Pikmin 4.

Vediamo la top 30 al completo:

Zelda: Tears of the Kingdom Story of Seasons: A Wonderful Life Pikmin 1 + 2 Mario Kart 8 Deluxe Minecraft A Little to the Left Mortal Kombat 11 Super Smash Bros. Ultimate Inside Stardew Valley Mario Party Superstars Nintendo Switch Sports Super Mario Party Among Us Animal Crossing: New Horizons Untitled Goose Game New Super Mario Bros. U Deluxe Super Mario 3D World + Bowser's Fury Truck Simulator Hentai Girls Deluxe Edition Just Dance 2023 Edition Dragon Ball Xenoverse 2 Mario + Rabbids Kingdom Battle Disney Dreamlight Valley Portal: Companion Collection Unpacking Limbo Zelda: Breath of the Wild Pokemon Violetto Everdream Valley

Come detto in apertura, non stupisce vedere The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sul podio. Discorso differente per Story of Seasons: A Wonderful Life il simulatore di vita agricola e remake dell'originale uscito su GameCube nel lontano 2004, che a quanto pare sta appassionando molti giocatori.

Pikmin 1 + 2 invece è la raccolta che include le versioni rimasterizzate dei primi due capitoli della serie Nintendo per Nintendo Switch lanciata poche settimane fa in vista dell'arrivo nei negozi di Pikmin 4 il 21 luglio, ecco la nostra recensione.

È interessante notare che Pokémon Scarlatto è fuori dalla top 30 dei giochi più venduti sull'eshop, mentre Violetto è solo ventottesimo dietro a titoli apparentemente più di "nicchia" come Truck Simulator ed Hentai Girls.