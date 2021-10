Il Cortocircuito di oggi discute dell'eccesso di sparatutto multiplayer e della vicenda Twitch

Come tutte le tragedie, anche il Cortocircuito è ricorsiva e l'umanità non può liberarsene facilmente. Stiamo parlando della nostra rubrica settimanale, in diretta su Twitch a partire dalle 17:00, dedicata alle chiacchiere sugli argomenti più caldi del momento, fatte da tre loschi figuri: Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani e Francesco Serino. Di cosa discuteranno questi virus che nessun vaccino è riuscito a fermare in questa puntata?

Si comincia con una domanda semplice ma cogente: Halo Infinite, Call of Duty: Vanguard, Ghost Recon Frontline, Battlefield 2042... ma questi sparatutto online non saranno un po' troppi? Considerando anche tutti gli altri che già sono sul mercato, l'offerta è davvero eccessiva e il rischio che qualcuno fallisca miseramente è concretissimo.

Il secondo argomento sarà invece Twitch e il furto d'informazioni subito negli scorsi giorni. Si parlerà quindi del perché Francesco Serino si scriva delle lettere erotiche da solo. Riuscirete a resistere fino alle 18:30?

Naturalmente ci sarà spazio anche per le vostre domande e per i vostri messaggi, che potete inviare in forma scritta od orale, iscrivendovi al nostro gruppo Telegram. Ne trasmetteremo il più possibile in diretta!

