Round One: ecco i numeri dell'edizione 2021 e le date della prossima

IIDEA e Ninetynine hanno svelato tutti i numeri dell'edizione 2021 di Round One, evento business dedicato agli esport in Italia. I risultati sono stati ottimi e hanno visto un'altissima partecipazione Annunciate anche le date della prossima edizione, la terza: il 4 e 5 maggio 2022 sempre in OGR Torino.

I due giorni di Round One hanno visto più di 20 talk e panel, per oltre 14 ore di approfondimenti dedicati al business degli esports, cui hanno partecipato 35 speaker di primo piano, tra cui 8 internazionali e oltre 100 aziende. I partecipanti sono stati più di 400, tra presenti in sala e spettatori da remoto, le sessioni di matchmaking hanno visto oltre 200 meeting 1:1 da 30 minuti ciascuno. La cerimonia di premiazione degli Italian Esports Awards, che hanno visto assegnare 7 premi della giuria e 1 scelto per la prima volta dal pubblico, è stata seguita dal vivo, sulla piattaforma di Round One, su Twitch e su Corrieredellosport.it e Tuttosport.com da oltre 4000 persone.

Round One, una foto dell'evento

Marco Saletta, il presidente di IIDEA, ha dichiarato in merito che: "Oggi in Italia circa 1.620.000 persone seguono eventi esports più volte a settimana e il comparto in Italia genera un impatto economico tra i 45 e i 47 milioni di euro, eppure alle aziende spesso mancano ancora gli strumenti per valutare se e come investire in questo settore". Ha poi aggiunto: "Con Round One abbiamo voluto riunire in un unico ambiente, al contempo reale e virtuale, tutti i protagonisti della business community del gaming competitivo per creare connessioni e opportunità concrete e contribuendo a far conoscere gli esports a una più ampia platea di professionisti di settori diversi. I numeri di Round One testimoniano come oggi gli esports non siano più un fenomeno in ascesa, bensì un elemento strategico del business entertainment anche in Italia. Il nostro ringraziamento va a tutti i partner che hanno creduto nel progetto Round One e ai professionisti che hanno animato questi incredibili due giorni".

La seconda edizione di Round One ha visto numerose e prestigiose partnership, tra cui quelle con UniCredit quale Premium Partner dell'evento, Fondazione CRT come Sostenitore dell'iniziativa, OGR Torino come Innovation e Network Partner, Group M come Main Sponsor, Open Fiber e Reply come Gold Sponsor, Ticket One come partner Tecnico, Nielsen come Research Partner, Corriere dello Sport - Stadio, TuttoSport ed EsportsMag come Media Partner e Hiway Media e NVP powered by Amazon Web Services come Partner Digitali.

Tutti i talk e panel di Round One sono disponibili on demand sulla piattaforma dell'evento fino al 31 ottobre 2021 per coloro che sono in possesso di un biglietto.