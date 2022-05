Oggi è il 14 maggio 2022 e inizia un nuovo fine settimana. Le temperature si stanno alzando e il bel tempo è sempre più regolare, ma i videogiocatori vogliono trovare un po' di spazio per la propria passione. Tra un po' di lavoro e un po' di impegni famigliari, c'è sempre spazio per un nuovo videogioco, oppure qualcosa che è rimasto in sospeso nel backlog. Diteci, cosa giocherete questo weekend?

Maggio non è un mese particolarmente intenso per i videogiochi, lo sappiamo bene, e le grandi uscite della primavera sono oramai andate. Questo non significa che non esca assolutamente nulla. Un esempio tra i vari è Eiyuden Chronicle: Rising. Come vi spieghiamo nella nostra recensione, "Non avevamo grandi aspettative per questo Eiyuden Chronicle: Rising, ma alla fine, considerato anche il costo contenuto, si tratta di un titoletto simpatico che dura anche più del previsto. Come pubblicità a Hundred Heroes, però, non funziona troppo bene, un po' perché la sua natura è fin troppo diversa, un po' per i suoi evidenti limiti, e anche e soprattutto perché la finestra che apre sul mondo di Eiyuden Chronicle è più che altro un sottile spiraglio. Prendetelo in considerazione solo se credete fortemente nel progetto di Yoshitaka Murayama e volete conoscere ogni dettaglio di questa nuova serie.".

Se invece cercate qualcosa di diverso, potete optare per The Centennial Case: A Shijima Story, al quale sta giocando probabilmente in questi giorni anche Hideo Kojima, che ha condiviso su Instagram una fotografia della confezione in versione PS5.

Se invece volete qualcosa di più classico, come non citare Evil Dead The Game. Non mancheranno tutti gli elementi tipici del genere: gli zombie, la violenza e le armi da fuoco. Sviluppato da Saber Interactive, è disponibile dal 13 maggio 2022 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Come detto, molti avranno anche un po' di backlog da recuperare e in questi giorni potrebbero iniziare a farlo. Diteci, voi cosa giocherete questo weekend del 14 maggio 2022?