Signore e signori, è iniziato il weekend. Il clima ancora stranamente caldo ci fa pensare che le mezze stagioni forse alla fine abbiano deciso di tornare in vita, ma la cosa ci riguarda poco perché qui c'è un colossale backlog da smaltire e una settimana di nuove uscite veramente piena, dunque cosa giocherete questo weekend del 22 ottobre 2022?

Risposta non facile, perché anche solo a guardare la roba uscita negli ultimi giorni c'è di che non uscire di casa per un po'. Uno dei titoli di maggior rilievo è sicuramente A Plague Tale: Requiem, la nuova avventura di Asobo che ci mostra anche qualche bel scorcio di next gen e riporta sugli schermi l'accoppiata Amicia e Hugo, protagonista di una delle esperienze più affascinanti di questi anni.

Il nuovo capitolo è sicuramente uno degli indiziati principali a dominare l'attenzione in questo fine settimana, ma se volete conoscerlo meglio vi rimandiamo alla nostra recensione di A Plague Tale: Requiem.

Chi è abbonato al Game Pass, oltre al suddetto titolo di Asobo, può giocare anche Persona 5 Royal, che di per sé può tenere occupati probabilmente già qualche mesetto da solo, d'altra parte si tratta ancora di uno dei migliori RPG di stampo nipponico nella storia, come è stato ribadito anche nella nostra recensione di questa ulteriore edizione del titolo Atlus, giunto finalmente anche su PC e Nintendo Switch.

Ma non c'è pace per i videogiocatori in questo tardo ottobre: sul fronte delle esclusive Nintendo Switch abbiamo a che fare anche con Mario + Rabbids: Sparks of Hope, altro titolo stellare nella lineup di una console che sembra non riuscire a trovare mai un calo di ritmo, come riferito anche nella nostra recensione, mentre un altro gioco da tenere assolutamente in considerazione è Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri, che arriva infine anche su PC e lo fa dimostrandosi ancora in gran forma.

Nel caso vi avanzi spazio, ci sarebbe anche Gotham Knights, che porta avanti la serie action di Warner Bros. su licenza DC Comics, ma ricordiamo anche Dragon Ball: The Breakers e New Tales of the Borderlands, per completare il quadro di una settimana veramente piena. C'è solo l'imbarazzo della scelta per decidere cosa giocare in questo fine settimana.