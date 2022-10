Anno 1800: Console Edition per PS5 e Xbox Series X|S annunciato da Ubisoft

Ubisoft ha annunciato il prossimo arrivo di Anno 1800 anche su PS5 e Xbox Series X|S con la Console Edition, che porterà l'ottimo strategico/gestionale ad ambientazione storica di Blue Byte anche sulle console di nuova generazione.

Purtroppo non c'è ancora una data d'uscita, ma l'esistenza di Anno 1800 Console Edition viene riportata dal sito ufficiale, che annuncia anche la prossima apertura di un test tecnico su questa nuova versione del gioco. Se volete partecipare a questa sorta di beta, dovete iscrivervi sulla pagina dedicata a questo indirizzo.

Restiamo in attesa di conoscere la tempistica precisa sul lancio, ma c'è probabilmente da attendere fino al 2023 prima di poter vedere Anno 1800 su PS5 e Xbox Series X|S, considerando anche il lavoro di ottimizzazione che dovrà essere effettuato sull'interfaccia di gioco, trattandosi di un titolo studiato finora per l'utilizzo su PC.

Non ci sono dettagli precisi, ma è molto probabile che Anno 1800 Console Edition sia una sorta di pacchetto riassuntivo con all'interno anche alcun DLC usciti post-lancio per la versione PC, considerando che il titolo è uscito più di tre anni fa, a questo punto.

Si tratta anche di un ottimo gioco, come abbiamo riferito nella nostra recensione di Anno 1800, in cui lo definiamo "il miglior capitolo della serie da Anno 1404", in attesa di vedere come gli sviluppatori avranno lavorato all'interfaccia - uno degli elementi più brillanti di questo capitolo - per le versioni console. Per conoscerlo meglio, potete leggere anche il nostro speciale sul capolavoro targato Ubisoft che nessuno conosce, per rimettere l'accento su un gioco che è stato forse sottovalutato rispetto al suo reale valore e che potrebbe ritrovare ulteriore notorietà proprio con questo passaggio su PS5 e Xbox Series X|S.