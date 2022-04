La primavera prosegue, le temperature si alzano e il bel tempo inizia a farsi strada (o almeno speriamo), ma tra una gita all'aperto e qualche impegno famigliare e lavorativo, i videogiocatori sono di nuovo giunti al fine settimana e questo significa (anche) che vi è più tempo per giocare ai propri videogame preferiti. Quali sono? Dovete dircelo voi! Cosa giocherete questo weekend del 30 aprile 2022?

Per chi è in cerca delle ultime uscite, le opzioni non sono pari - in numero soprattutto - a fine febbraio o fine marzo, ma comunque qualche nome interessante non manca. Ad esempio, è finalmente disponibile dopo un lungo sviluppo The Stanley Parable Ultra Deluxe. In questa nuova edizione avremo modo di riesplorare la storia di Stanley con tanti nuovi contenuti che renderanno il viaggio ancora più divertente ed elaborato.

Se preferite non investire denaro, allora una soluzione potrebbe essere il battle royale free to play Vampire The Masquerade Bloodhunt. Certo, questo tipo di gioco sembra cozzare con l'idea narrativa alla base dell'universo di The Masquerade, ma nel caso nel quale lo sparatutto si rivelasse divertente potrebbe comunque essere una valida alternativa ai classici Fortnite, Warzone, PUBG e Apex Legends. Ricordate però che è disponibile solo per PC e PS5: sarà infatti esclusiva temporale per un bel po' di tempo.

Il calcio di Nintendo Switch Sports

Supponiamo però che per molti questo sarà un weekend dedicato allo sport. No, non parliamo dello sport all'aria aperta, ma di quello proposto dalla grande N sulla propria console di punta: Nintendo Switch Sports.

Vi abbiamo già offerto la nostra recensione (senza voto, in attesa di provare l'online che si è da poco attivato), nella quale vi abbiamo spiegato che "Per ora Nintendo Switch Sports si è rivelato un'esperienza piacevole, assolutamente riuscita nel suo obbiettivo principale e cioè far giocare chiunque, dall'appassionato al novizio. C'è una certa disparità tra i vari sport, sia come qualità (il badminton ci ha lasciati abbastanza perplessi), sia come complessità (il calcio è nettamente più stratificato degli altri), ma in generale si tratta di un'esperienza perfetta per il multiplayer locale, perché è in grado di divertire in pochi secondi, grazie alle meccaniche essenziali e ai controlli (motion) immediati. Anche a livello grafico il lavoro svolto è pregevole: non tanto a livello tecnico, quanto a livello stilistico. I nuovi personaggi sono meno iconici dei Mii, ma sicuramente più piacevoli da guardare, e animati meglio. Anche senza aver testato l'online, sconsigliamo il gioco a chi non possa condividere l'esperienza in locale con qualcun altro: temiamo possa stancarvi nel giro di poche ore."

Ovviamente, ci sarà spazio anche per un po' di backlog o persino di giochi usciti negli ultimi mesi che molti non avranno ancora finito, come l'apparentemente eterno Elden Ring.

Diteci, cosa giocherete questo weekend del 30 aprile 2022?