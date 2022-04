Microsoft: è "un buon momento per Xbox", secondo Phil Spencer che ringrazia

Microsoft ha recentemente tenuto il suo incontro trimestrale sui guadagni: a seguire, il capo di Xbox - Phil Spencer - ha colto l'occasione su Twitter per descriverlo come un bel momento per Xbox.

Ha anche ringraziato altri dirigenti di alto livello all'interno di Microsoft come il CEO Satya Nadella, ma anche l'intero pubblico di videogiocatori, per il feedback e supporto. Non si tratta di un annuncio sorprendente, ma è sicuramente un riconoscimento molto importante per la crescita di Xbox.

L'ultimo rapporto sui guadagni di Microsoft ha rivelato che la divisione giochi del gigante di Redmond ha visto una crescita del 6% anno su anno. Inoltre, è stato anche rivelato che Xbox Series X e Xbox Series S sono diventate leader di mercato in questo trimestre in molti mercati chiave in tutto il mondo. Con un afflusso costante di uscite di alto profilo (compresi i first-party) che usciranno su Xbox Game Pass nel prossimo futuro, sembra altamente improbabile che lo slancio di Microsoft diminuisca presto.

Ricordiamo poi che Xbox cerca un manager che aiuti nella gestione di nuove acquisizioni di studi di sviluppo. Sembra quindi che la compagnia sia pronta a puntare sempre più in alto.