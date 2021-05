Crash Bandicoot 4: doppiatori parlano di un nuovo progetto, è un gioco?

Crash Bandicoot 4 It's About Time ha fatto tornare sugli schermi dei giocatori il bandicoot preferito dei fan con un nuovo capitolo di altissima qualità. Cosa sarà del futuro della saga, però? Dopo aver confermato che Toys for Bob - lo sviluppatore - è vivo e vegeto, Activision non ha dato grandi indizi su quanto possiamo aspettarci, se non che il team continuerà a supportare il quarto capitolo. Ora, però, i doppiatori di Crash e Dr. Neo Cortex hanno svelato di essere al lavoro su un nuovo progetto.

Precisamente, il doppiatore di Crash ha scritto su Instagram le seguenti parole che vi proponiamo in traduzione: "Guarda un po'! [I doppiatori di] Dr. Neo Cortex e Crash Bandicoot stanno lavorando insieme a un nuovo divertente progetto... no, non è un altro gioco di Crash (oppure sì? ahahah!)... mi piace condividere i microfoni con Lex Lang... so che dovremmo essere professionali, ma a questo punto dovrei chiedergli un autografo?" Il messaggio è chiuso con un collegamento alla pagina Instagram di Crash Bandicoot.

Sembra quindi che i due doppiatori di Crash Bandicoot 4 siano al lavoro su qualche nuovo progetto legato al franchise. Si tratta di un nuovo gioco? Di un DLC? Di un film? Un corto animato? Forse i personaggi sono in arrivo in Super Smash Bros. Ultimate e i doppiatori stanno registrano le linee di dialogo per il gioco Nintendo Switch? Ogni possibilità è buona, ma fino a quanto non avremo conferme ufficiali non potremo saperlo.

Ricordiamo anche che è disponibile Crash Bandicoot On the Run, un gioco mobile che è stato scaricato da svariati milioni di appassionati.