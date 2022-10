Crash Bandicoot 4: It's About Time disponibile su Steam

Crash Bandicoot 4: It's About Time è ora disponibile su Steam per 39,99€. L'ultima avventura di Crash è infine sbarcata nel negozio di Valve, dopo un periodo di esclusiva dell'Epic Games Store, per la gioia di molti.

L'annuncio dell'arrivo di Crash Bandicoot 4: It's About Time è stato dato in modo particolare, ossia attraverso la spedizioni di alcuni cartoni di pizza a degli youtuber. Allora si parlò anche dell'annuncio di un nuovo capitolo della serie ai The Game Awards 2022, ma per ora non è stato confermato nulla.

Crash Bandicoot 4: It's About Time su Steam

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Finalmente! L'acclamato Crash Bandicoot 4: It's About Time ora è su Steam! Parti per un'avventura oltre i confini del tempo in compagnia dei tuoi marsupiali preferiti.

Neo Cortex e N. Tropy sono tornati e questa volta non hanno preso di mira solo questo universo, ma l'intero multiverso! Crash e Coco dovranno rimettere al loro posto le quattro maschere quantiche e piegare le leggi della realtà per salvare... gli universi!

Nuove abilità? Ci sono. Più personaggi giocabili? Eccoli. Dimensioni alternative? Non potrebbero mancare. Boss improponibili? Sono già pronti. La solita, incredibile impertinenza? Ci puoi scommettere le mutande. Un secondo, sono davvero mutande? Non in questo universo!