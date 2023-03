Crime Boss: Rockay City, dopo il lancio arriveranno nuove star di Hollywood, rapine e molto altro

A pochi giorni dal lancio della versione PC di Crime Boss: Rockay City su Epic Games Store, il team di Ingame Studios ha svelato che supporterà il gioco a lungo dopo il debutto nei negozi introducendo nuovi personaggi, rapine e missioni.

Il development director Jarek Kolář ha spiegato che "evoluzione" è la parola chiave della roadmap interna del team e che l'obiettivo è quindi non solo di aggiungere nuovi contenuti ma anche di espandere la storia, talvolta prendendo anche svolte inaspettate.

"La parola "evoluzione" è il fulcro della nostra roadmap. Rockay è una città che non dorme mai, e allo stesso modo neppure lo sviluppo lo farà. Fin dal primo giorno, arricchiremo e miglioreremo il gioco", ha detto Kolář che ha promesso l'arrivo di "nuovi personaggi e scenari, rapine, lavori da intraprendere (probabilmente intesi come "missioni" ndr) e persino contenuti narrativi che porteranno la storia in direzioni completamente nuove. E, naturalmente, modificheremo e miglioreremo il gioco stesso e chiederemo alla community il loro feedback."

Per quanto riguarda i nuovi personaggi, a quanto pare potrebbero essere coinvolte altre star di Hollywood degli anni '80 e '90 anche se a tal proposito non sono stati fatti nomi specifici.

"Ci piacerebbe includerne il maggior numero possibile. Alcuni ci hanno anche contattato, il che è davvero lusinghiero, quindi vedremo come va. Abbiamo in programma così tanti contenuti post-lancio, sembrerebbe sbagliato non includere nuove stelle di Hollywood, giusto? Ma non posso dire troppo, non voglio rivelare nulla!"

Per il momento sappiamo per certo che in Crime Boss: Rockay City ci saranno attori del calibro di Michael Madsen, Kim Basinger, Danny Trejo, Michael Rooker, Vanilla Ice e Chuck Norris. Il lancio su PC è fissato per il 28 marzo su Epic Games Store, con le versioni console in programma per il mese di giugno. Se ancora non lo avete fatto, vi suggeriamo di leggere il nostro provato di Crime Boss: Rockay City.