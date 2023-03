Dragon Ball Xenoverse 2: data di uscita dell'update gratis con Cell Max dal film Super Hero

Bandai Namco ha pubblicato un trailer di Dragon Ball Xenoverse 2 in cui svela che l'update gratis che introdurrà il raid con boss Cell Max, l'antagonista del film Dragon Ball Super: Super Hero, sarà disponibile a partire da domani, giovedì 23 marzo 2023.

Cell Max è un bioandroide creato dal Dr. Hedo e rispetto all'originale ha una colorazione che tende al rosso e una sorta di mazza ferrata all'estremità della coda. Nel filmato vengono mostrati anche gli altri contenuti gratuiti dell'aggiornamento.

Questi includono la Awoken Skill: Beast ispirata alla nuova trasformazione di Gohan vista nel film sopracitato, nuovi costumi tra cui uno da Cell Max, sette nuove mascotte, 51 illustrazioni per le schermate di caricamento e altro ancora.

Inoltre, il filmato offre un piccolo assaggio dello stile di combattimento di Orange Piccolo, che sarà incluso nel "Hero of Justice Pack 2", che sarà disponibile "presto". Il DLC sarà incluso in unico pacchetto al prezzo di 16,99 euro assieme al Hero of Justice Pack 1 con Gamma 1, Gamma 2 e Gohan (versione Dragon Ball Super: Super Hero), che invece è già disponibile.