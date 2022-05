Crystal Dynamics e Eidos arriveranno al pareggio per i prossimi due anni, prima dei nuovi tripla A

Crystal Dynamics e Eidos pareggeranno i loro conti per i prossimi due anni, prima di lanciare i loro nuovi tripla A. A dirlo è stata la nuova compagnia proprietaria, Embracer Group, che ha spiegato bene la situazione di entrambe le compagnie, facendo capire che non peseranno più di tanto sui suoi bilanci.

Le neo acquisizioni andranno avanti per due anni vendendo i loro titoli di catalogo, che le porteranno al pareggio: "Crediamo fermamente che gli studi eccelleranno seguendo il modello operativo e la proprietà di Embracer. Gli studi arriveranno al pareggio nei prossimi due anni fiscali soprattutto grazie ai titoli di catalogo."

Sarà così finché non saranno lanciati nuovi giochi. Questi dati rendono sempre più chiaro l'affare fatto da Embracer acquisendo Eidos e Crystal Dynamics per "soli" 300 milioni di dollari, e lo strano comportamento di Square Enix che ha svenduto la sua divisione occidentale in fretta e furia per investire su Blockchain e NFT.

Che l'editore giapponese sia davvero in vendita e stia cercando di alleggerirsi il più possibile in vista del futuro affare? Per ora si tratta soltanto di voci di corridoio, ma a questo punto il sospetto viene.