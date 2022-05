VESA introduce un nuovo standard per l'Adaptive Sync, da affiancare a quelli Nvidia e AMD

La Video Electronics Standard Association (VESA) ha creato un nuovo standard per l'adaptive sync "certificato VESA", che dovrebbe affiancare quello Nvidia (G-Sync) e quello AMD (FreeSync) sui monitor da gioco. L'organizzazione sostiene che la nuova certificazione è il primo "standard industriale open source" per le prestazioni visive e dice che il logo aiuterà a rivelare "ciò che c'è veramente dentro" i display in termini di refresh variabile.

Il nuovo standard per l'adaptive sync ha il proprio sito dedicato che elenca le specifiche, i prodotti certificati e i criteri di prestazione.

Naturalmente, l'etichetta Adaptive-Sync di VESA mira a rendere le cose meno contorte. La natura più rigorosa del nuovo standard significa che potrebbe sostituire il marchio Nvidia G-Sync e AMD FreeSync a lungo termine, soprattutto perché i due sono ora per lo più cross-compatibili. Detto questo, la FAQ di VESA afferma che il programma "non impone restrizioni sull'uso di loghi aggiuntivi e certificazioni di altri programmi", quindi forse anche sul lungo termine troveremo tutte e tre le etichette elencate fianco a fianco.

Il logo dell'AdaptiveSync di VESA in un monitor da gaming

VESA divide la sua certificazione Adaptive-Sync Display in due livelli - Adaptive-Sync e MediaSync. L'organizzazione dice che il primo è specificamente "ottimizzato per il gioco", mentre il secondo si rivolge alla produzione e riproduzione video.