Disgaea 6 Complete: il nuovo trailer fa una panoramica sul gioco

NIS America ha pubblicato un nuovo trailer di Disgaea 6 Complete, che fa una panoramica sul gioco e tutti i suoi sistemi, in vista dell'imminente lancio su PC, PS5 e PS4. Il filmato è composto per la gran parte da sequenze di gioco che vengono spiegate ai nuovi giocatori.

Si parte dalle basi, ossia dai concetti essenziali per comprendere come addentrarsi in Disgaea 6 Complete e si arriva alla spiegazione delle singole schermate di riepilogo, quelle che di solito sono più complesse da leggere per i non iniziati. Il video ci ricorda anche che il franchise ha venduto 4,5 milioni di copie in tutto il mondo. Non male, trattandosi si un prodotto di nicchia.

Per il resto vi ricordiamo che Disgaea 6 Complete sarà disponibile a partire dal 28 giugno 2022.

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

Scopri tutte le basi della battaglia e una varietà di fantastiche feature tra cui Super Reincarnation, Juice Bar, Auto-Battle, Demonic Intelligence e molto altro ancora!

