Cyclopean è un gioco di ruolo classico che guarda a Ultima e a Lovecraft, di cui potete provare la demo

In occasione dello Steam Next Fest abbiamo avuto modo di incrociare la demo di Cyclopean , un gioco di ruolo classico che guarda a Ultima e Lovecraft , caratterizzato da una grafica completamente monocromatica, che si rifà agli albori del genere su sistemi come l'Apple II.

Classico fino al midollo

Nella demo non sono presenti tutti i dungeon della versione finale, naturalmente, e la progressione è bloccata al terzo livello. Come accadeva in molti classici del genere, ad esempio nei già citati Ultima, l'esplorazione del mondo di gioco avviene su di una mappa 2D vista dall'alto, mentre quando si entra in un dungeon la visuale passa in prima persona, sullo stile di Eye of the Beholder II o Dungeon Master, tanto per fare un paio di nomi celebri.

All'inizio del gioco è possibile crearsi il proprio personaggio tirando dei dadi, oppure usare quelli già disponibili. L'esplorazione è il combattimento sono basati sui turni, mentre sicuramente apprezzerete la possibilità di modificare l'unico colore visibile sullo schermo, nero a parte.

Per il resto, se volete scaricare la demo di Cyclopean potete andare su Steam. Come accennato, in questi giorni è in corso il Next Fest, che offre la possibilità di scaricare centinaia di demo gratuite, tutte da provare, così da scoprire quali giochi aspettare in futuro.