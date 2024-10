Astro Bot riceverà 5 livelli speedrun con bot speciali tramite una serie di update gratuiti, date e dettagli

Ogni aggiornamento introdurrà un nuovo livello con due bot VIP da salvare che metteranno alla prova le abilità dei giocatori e includeranno classifiche online per confrontare i tempi con amici e altri utenti nel mondo. Il primo stage bonus sarà "Velocità al lavoro" , dove "con l'aiuto di Barkster, il bulldog booster, vi farete strada attraverso le altezze di una particolare città. Schivate gru, sfondate casse e sfrecciate attraverso un autolavaggio volante per salvare il vostro equipaggio intrappolato". Trovate un piccolo assaggio del nuovo livello, nel filmato qui sotto.

Come promesso in occasione dello State of Play, Astro Bot riceverà presto 5 livelli speedrun e dieci nuovi bot da salvare . Oggi Team Asobi ha svelato la data di uscita dei nuovi contenuti, che saranno scaglionati in 5 aggiornamenti gratuiti settimanali , con il primo che sarà disponibile già da domani, giovedì 17 ottobre alle 15:00 italiane .

Il calendario degli aggiornamenti di Astro Bot con nuovi livelli

Per quanto riguarda i nuovi bot speciali da salvare, in precedenza sono stati svelati Eve da Stellar Blade e uno dei coraggiosi Helldiver di Helldivers 2. Per gli altri otto, Team Asobi non vuole fare anticipazioni, lasciandovi tutto il gusto di scoprirli per conto vostro.

Ma vediamo il calendario al completo dei cinque update di Astro Bot in arrivo:

17 ottobre - Velocità al lavoro

24 ottobre - Un bel pezzo di ghiaccio

31 ottobre - Per un pugno di rimbalzi

7 novembre - Alture all'elio

14 novembre - Mano sul fuoco

Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili alle 15:00 italiane.