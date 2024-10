Lenovo Legion Glasses al prezzo minimo storico con un forte sconto su Amazon

I Lenovo Legion Glasses sono ora in promozione tramite Amazon Italia. Le offerte di oggi ci garantiscono infatti un sconto di 126€ rispetto al prezzo medio degli ultimi 30 giorni. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . Della spedizione di questo prodotto si occupa Amazon , che segnala inoltre che si tratta del prezzo più basso di sempre per la piattaforma; infatti il prezzo medio degli ultimi 30 giorni secondo l'e-commerce è 416€.

Cosa fanno i Lenovo Legion Glasses

Questi occhiali da realtà aumentata dispongono di uno schermo Micro OLED con contrasto 50.000:1 e supporto a Real 3D Vision. Si collegano Plug & Play tramite USB-C con Android, Appel, computer portatili... Non mancano gli altoparlanti stereo integrati. La risoluzione è 1080p con frequenza di aggiornamento a 60 Hz.

Una rappresentazione visiva dell'esperienza con i Lenovo Legion Glasses

Lenovo Legion Glasses permettono di proiettare un display così da avere uno schermo virtuale per i propri dispositivi sempre a portata. Dispone di tre diverse clip per il naso e anche di adattatori per chi porta gli occhiali, così da garantire il massimo comfort possibile. Non sono necessari software dedicati per il loro funzionamento.