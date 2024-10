La custodia MagSafe in silicone per Apple iPhone 15 Pro Max è in sconto su Amazon

Segnaliamo che l'offerta è valida anche per una cover con una diversa sfumatura di azzurro, ma la consegna per tale versione è purtroppo fissata per il 26-27 novembre. Ovviamente è possibile che Amazon ottenga unità del prodotto più rapidamente ricevendo degli ordini e quindi che l'arrivo venga anticipato.

Tramite Amazon Italia è ora possibile sfruttare una promozione per una custodia MagSafe in silicone per Apple iPhone 15 Pro Max . Lo sconto segnalato è di 20€, ovvero del 34%. Si tratta di un'ottima promozione, purtroppo disponibile solo per il colore indicato. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Il prezzo consigliato indicato da Amazon è 59€. Il prodotto è disponibile e la consegna è prevista nell'arco di pochi giorni. Ovviamente ogni informazione è corretta al momento della scrittura: unità e disponibilità possono variare in ogni momento.

Le caratteristiche della custodia per smartphone Apple

Questa custodia MagSafe in silicone per Apple iPhone 15 Pro Max è pensata per offrire protezione, uno stile elegante e semplice e per permettere l'uso della ricarica magnetica senza dover togliere la cover. L'esterno in silicone è liscio al tatto e internamente vi è una soffice microfibra che protegge ogni millimetro del tuo iPhone.

La custodia MagSafe in silicone per Apple iPhone 15 Pro Max

È compatibile solo con il modello Pro Max di iPhone 15, ma è disponibile in svariati colori, tutti visibili tramite Amazon. Non tutti sono purtroppo disponibili e, inoltre, non sono in sconto.