Dazn: nuovi piani e costi, ecco le novità di Dazn Plus e quando saranno attive

Dazn ha comunicato le nuova tariffe per il suo servizio di streaming per la stagione 2022-2023. A partire dal 2 agosto 2022, per poter vedere le partite di calcio (e non solo) sarà necessario pagare o 29.99€ al mese per l'abbonamento standard, oppure 39.99€ al mese per l'abbonamento Dazn Plus.

Dazn Plus permette di registrare fino a 6 dispositivi e guardare i contenuti del servizio di streaming in contemporanea su due dispositivi tra quelli registrati. Questo è possibile anche nel caso nel quale i due dispositivi non siano connessi alla stessa rete internet. Anche con Plus, però, gli utenti devono far parte dello stesso nucleo famigliare.

Dazn standard, ovvero quello da 29.99€, permette di guardare le partite da due diversi schermi, ma dovranno essere sulla stessa rete internet. Sarà possibile utilizzare Dazn standard in mobilità, ma il secondo dispositivo registrato non potrà essere usato in contemporanea.

Diteci, cosa ne pensate di questo cambio di piani per Dazn?