The Last of Us Remake: confronto grafico fa capire quanto è migliorata la grafica

The Last of Us Remake è stato svelato tramite un leak. Si chiamerà The Last of Us Part I, in richiamo al titolo del secondo capitolo The Last of Us Part II. Il gioco arriverà su PS5 e poi su PC e, in qualità di remake, proporrà una grafica nettamente superiore a quella originale. Quanto superiore? Possiamo ora vedere un confronto.

In questa immagine, vediamo un clicker - uno dei simil-zombie di The Last of Us - attaccare Joel. Il confronto tra la grafica dei due giochi parla da solo. Il livello di dettaglio è nettamente superiore e gli effetti di luce sono qualitativamente migliori. Notiamo anche che il confronto è fatto con la versione PS4 remastered, non con la versione PS3 originale, che avrebbe una risoluzione ancora più bassa.

Ovviamente la grafica non è tutto, ma un gioco profondamente cinematografico e narrativo come The Last of Us saprà avvantaggiarsi della potenza di PS5 e dei PC più moderni. Ora non ci resta altro da fare se non attendere l'annuncio ufficiale.