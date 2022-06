PC Games Pass è cresciuto del 300%, Microsoft vuole migliorare l'app Xbox e lo store per PC

Emergono ulteriori dettagli dal Media Briefing organizzato da Microsoft per svelare alcuni dei risultati conseguiti dalla compagnia in ambito gaming e i piani futuri. Come riportato da Tom Warren di The Verge, il colosso di Redmond ha svelato che PC Game Pass ha fatto passi da gigante nell'ultimo anno, con una crescita del 300%.

Significa dunque che il servizio su PC ha fatto dei passi da gigante negli ultimi 12 mesi e in tal senso Microsoft intende intensificare gli sforzi su questo settore. La compagnia ha infatti promesso di essere "molto concentrata" nel migliorare l'app Xbox su PC, così come il Microsoft Store per PC. A tal proposito Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, ha dichiarato:

"I feedback sono giusti, abbiamo bisogno di fare maggiori progressi con i lavori che stiamo facendo sullo store per PC. Abbiamo conseguito dei risultati nell'ultimo anno, ma c'è ancora molto lavoro da fare"

Un altro dettaglio interessante è che il 20% delle persone che stanno giocando a Fortnite tramite Xbox Cloud Gaming sono giocatori nuovi all'ecosistema Xbox, segno che l'iniziativa ha avuto un certo successo.

Per il resto oggi Microsoft ha svelato tantissime novità per il futuro di Xbox, tra cui un servizio di demo per gli abbonati a Xbox Game Pass, l'app per il cloud gaming per Smart TV e l'arrivo di almeno 5 esclusive entro il prossimo anno fiscale.