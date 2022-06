God of War: Ragnarok non è stato rinviato, ma forse non sarà al Summer Game Fest, per Jason Schreier

Con un post nel forum di ResetEra, il noto giornalista e insider Jason Schreier è tornato a parlare di God of War: Ragnarok e del suo possibile rinvio al 2023, una vera e propria telenevola videoludica in questi ultimi giorni. Stando alle sue fonti, il lancio dell'esclusiva PS5 e PS4 è ancora previsto per il 2022, ma tuttavia potrebbe non essere tra i protagonisti dello show di apertura del Summer Game Fest 2022 di questa sera.

"Stamattina ho sentito da un'altra fonte interna di Sony che il gioco (God of War: Ragnarok) non è stato rinviato. Come al solito, questa non è una garanzia che il gioco uscirà nel 2022 e lo sviluppo dei videogiochi è così turbolento che non dovreste mai fidarvi della data di rilascio finché il gioco in questione non sarà nelle vostre mani. Ma il report di Gamereacotr sembra essere falso", afferma Schreier, riferendosi al report circolato in rete ieri, secondo cui God of War: Ragnarok è stato rinviato internamente al 2023.

"Inoltre, per quello che vale, non ho sentito nulla che suggerisca che sarà all'evento di Keighley di oggi".

God of War: Ragnarok

Schreier è piuttosto noto per i suoi contatti all'interno dell'industria videoludica, dunque possiamo considerarlo una fonte discretamente affidabile. Detto questo, prendente comunque le informazioni qui sopra con le molle, in attesa di scoprire se God of War: Ragnarok sarà effettivamente presente al Summer Game Fest oppure no.

Nel frattempo, Sony ha aggiornato la pagina del PlayStation Store di God of War: Ragnarok, il che potrebbe indicare possibile novità in arrivo per l'esclusiva PS5 e PS4.