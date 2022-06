Summer Game Fest: seguite con noi su Twitch l'evento videoludico dell'estate!

In mancanza dell'E3, la Summer Game Fest di Geoff Keighley ha progressivamente preso il posto della fiera più importante del settore. E noi, ovviamente, saremo in diretta sul canale di Twitch di Multiplayer.it per commentare insieme a voi l'evento, con ospiti, interventi da Los Angeles e tanto altro! Lo show principale inizia alle 20, ma siamo già in diretta con tante altre live!

Non sarà l'E3, quindi, ma questa estate dei giochi gli si sta avvicinando molto. C'è appena stato uno State of Play, sabato sarà il turno della conferenza Xbox & Bethesda e si vocifera persino di uno speciale Nintendo Direct. Quello che è sicuro è che siamo live con tutti i nostri volti di Twitch per seguire queste intense giornate di gaming che oggi culmineranno con la Summer Game Fest e si chiuderanno con l'irriverente Devolver Direct.

Gli appuntamenti sono tanti e li abbiamo riassunti in questa comoda pagina. Sarete con noi? Siamo già su Twitch e su Telegram, veniteci a fare compagnia!

E dopo tutti sul sito, per i consueti approfondimenti, le notizie e gli speciali!