Xbox Cloud Gaming: un video mostra l'app per Smart TV in azione

Tom Warren, giornalista di The Verge, ha pubblicato sul suo canale YouTube che mostra il funzionamento dell'app nativa per Smart TV di Xbox Cloud Gaming, che come annunciato oggi arriverà a fine mese su alcuni modelli Samsung, permettendo di giocare ai titoli inclusi nel Game Pass e non solo senza utilizzare una console o un PC.

Il video fondamentalmente ci mostra il primo avvio dell'app, con l'utente che deve semplicemente inserire le proprie credenziali Xbox per accedere. Una volta fatto basta seguire la procedura indicata a schermo per continuare la configurazione, incluso il collegamento di un controller wireless compatibile (che includono quello Xbox, il Dualshock 4, il Dualsense e il controller di Amazon Luna).

Una volta completati tutti gli step, potrete accedere al catalogo di Xbox Game Pass e altri titoli compatibili, come Fortnite, che sarà possibile fruire alla risoluzione massima di 1080p (per il momento) e fino a 60fps.

L'app di Xbox Cloud Gaming arriverà su Smart TV Samsung il 30 giugno 2022, ecco tutti i dettagli e i modelli compatibili. Dopo il primo periodo di lancio e di testing, il servizio dovrebbe arrivare anche su Smart TV di altri produttori e modelli meno recenti.

Rimanendo in casa Xbox, Bethesda ha svelato che i lavori su Starfield sono quasi giunti al termine, mentre Microsoft punta di pubblicare almeno 5 esclusive entro il prossimo anno fiscale.