Starfield: lo sviluppo è quasi completo, Bethesda sta "dando gli ultimi ritocchi", dice Todd Howard

Stando alle parole di Todd Howard, game director ed executive producer di Bethesda Game Studios, i lavori su Starfield sono nelle fasi conclusive, con gli sviluppatori che stanno apportando gli ultimi ritocchi prima del lancio del gioco.

"Stiamo dando gli ultimi ritocchi a Starfield", ha dichiarato Howard a GamesRadar, aggiungendo che il gioco rappresenta un'"incredibile opportunità" per Bethesda.

"I giocatori là fuori possono sperimentare ciò che stiamo creando e possiamo portarlo a più persone in tutto il mondo, e in così tanti modi diversi da quelli che abbiamo mai fatto prima".

Howard ha aggiunto che lo studio è entusiasta di "poter fare qualcosa che sfrutti davvero Xbox con Series S e X, oltre a sapere che chiunque vorrà giocare a Starfield potrà farlo su PC, o xCloud, o su qualsiasi altro schermo abbiano di fronte."

"La nostra capacità di trasportare le persone, di metterle in nuovi mondi dove possono vivere esperienze che, nel momento in cui ci sei dentro, danno la sensazione di essere reali per quello che sono e per le emozioni che provi. L'abbiamo visto con gli altri nostri franchise come The Elder Scrolls, Skyrim e Fallout Series. Stiamo lavorando a stretto contatto con Xbox ora per rendere Starfield la migliore esperienza possibile."

Starfield, un artwork ufficiale

Phil Spencer, il CEO di Microsoft Gaming, afferma che Starfield sarà visto come un "tratto distintivo" dell'acquisizione di ZeniMax Media, che è stata completata nel marzo 2021, facendo entrare i team di Bethesda, Arkane, id Software e MachineGames negli Xbox Game Studios.

"Starfield per me è un'opportunità unica. Todd Howard è un amico da moltissimo tempo, e il fatto che Bethesda Game Studios stia lavorando a una nuova IP, cosa che non accadeva da tanto tempo... Questo sarà un segno distintivo per noi, in termini di acquisizione di ZeniMax, di lavorare con Todd e di portare questo gioco sul mercato", ha detto Spencer.

"Ho visto molto di questo gioco, le persone ne vedranno di più e adoro il nostro obiettivo: otteniamo più giocatori per questo gioco che in qualsiasi altro gioco"

Inizialmente previsto per l'11 novembre 2022, il mese scorso Bethesda ha annunciato di aver deciso di rinviare Starfield, così come anche Redfall, alla prima metà del 2023 in modo da dare agli sviluppatori il tempo necessario per rifinire i due giochi e raggiungere il livello qualitativo prefissato.

Le parole di Howard sembrerebbero corroborare le informazioni trapelate su Microsoft Store giusto poche ore fa, secondo cui Starfield uscirà su Xbox Series X|S e PC nei primi mesi del 2023. Forse scopriremo la verità in occasione dell'Xbox & Bethesda Showcase, che andrà in onda alle 19:00 di domenica 12 giugno.