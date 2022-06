Microsoft Xbox pubblicherà almeno 5 giochi first party nel prossimo anno fiscale

Come riportato sulle pagine di VGC, durante un incontro con la stampa Microsoft ha dichiarato che è "sulla buona strada" per pubblicare almeno 5 giochi realizzati dagli Xbox Game Studios su PC, console Xbox e Cloud entro il prossimo anno fiscale, ovvero dal 1 luglio 2022 al 30 giugno 2023.

La società ha affermato di avere intenzione di eguagliare o superare quanto fatto nell'ultimo anno (luglio 2021 - giugno 2022) durante il quale per l'appunto ha pubblicato 5 giochi, ovvero Microsoft Flight Simulator (Xbox), Psychonauts 2, Age of Empires IV, Forza Horizon 5 e Halo Infinite.

"Siamo sulla buona strada per eguagliare o superare quel numero nel prossimo anno fiscale", ha dichiarato la compagnia.

Al momento gli unici titoli confermati per l'anno fiscale 2023 di Microsoft sono Redfall e Starfield. Se Microsoft considera "un nuovo gioco" anche un porting per console Xbox (come nel caso di Microsoft Flight Simulator) possiamo aggiungere al conteggio anche Deathloop e Ghostwire: Tokyo, dato che una volta finito il periodo di esclusiva PlayStation approderanno anche su Xbox Series X e S.

Detto questo è molto probabile che Microsoft abbia a disposizione altri assi nella manica ancora da svelare. Uno di questi, ad esempio, potrebbe essere il tanto chiacchierato nuovo Forza Motorsport o la Gears of War Collection. In ogni caso, ne sapremo sicuramente di più durante l'Xbox & Bethesda Showcase, che vi ricordiamo andrà in onda alle 19:00 italiane di domenica 12 giugno.