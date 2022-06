5 giochi da non farsi sfuggire tra i Super Saldi Nintendo eShop

In questo articolo faremo una lista dei cinque migliori giochi in sconto da scaricare senza indugi, quelle perle imprescindibili che non possono proprio mancare nella libreria di ogni appassionato Nintendo degno di questo nome. A prezzi come questi poi...

Manca circa un mese a quelli di fine stagione ma sull'eShop di Nintendo i saldi sono già cominciati. Anzi: i Super Saldi. Dalle ore 15.00 di giovedì 9 giugno 2022 fino a domenica 19 , infatti, lo store online della grande N si riempie di ghiottissime occasioni da non farsi sfuggire, con titoli per tutti i palati a prezzi irrinunciabili.

Come se non bastasse, le mappe dettagliate e dotate di grande personalità e caratterizzazione, contribuiscono ad arricchire un'opera eccellente, che si fregia anche di una colonna sonora ispiratissima. Come ampiamente descritto nella nostra recensione di Monster Hunter Rise , si tratta di un viaggio da intraprendere a tutti i costi per gli amanti del genere, disponibile a questo link e che ora scende da 59,99€ a 29,99€ (grazie a uno sconto del 50%) eccezionalmente fino al 26 giugno, proprio a un passo dall'uscita dell'espansione Sunbreak prevista per il 30.

Uscito originariamente su Wii riscuotendo ampi consensi di critica e pubblico, Xenoblade Chronicles è approdato poi su Switch con una definitive edition che ha riconfermato in tutto e per tutto i pregi del capostipite, limandone oltretutto alcuni piccoli difetti. Un'avventura di grande successo e che sfiora la perfezione anche grazie a contenuti extra che impreziosiscono un'esperienza già di per sé enorme nella sua forma base.

Un episodio che la nostra recensione ha promosso in lungo e in largo, complice una grafica sopraffina, un comparto sonoro eccezionale e un multiplayer appagante che promette dosi massicce di divertimento.

Luigi's Mansion 3 è senza dubbio il miglior capitolo del trittico dedicato al fratello "verde" della coppia d'idraulici più famosa al mondo. Partito per una meritata vacanza in un albergo di lusso assieme a Mario e soci, Luigi si troverà ben presto a dover sventare la trappola ordita dal temibile Re Boo esplorando le stanze e i corridoi infestati da fantasmi al fine di salvare i suoi amici.

Cuphead

Cuphead è un caleidoscopio di combattimenti e azione frenetica

Cuphead in sconto a 13,99€

Quale occasione migliore degli sconti su eShop per fare vostro Cuphead in attesa del DLC The Delicious Last Course previsto per il 30 giugno 2022? La folle avventura anni '30 delle due tazze antropomorfe Cuphead e Mugman è un autentico carnevale di situazioni, nemici e scenari sempre differenti e straordinariamente ispirati, che sapranno mettere alla prova i vostri riflessi grazie a un livello di difficoltà decisamente tarato verso l'alto ma sempre corretto nei confronti dell'utente.

Un run'n gun raffinato e impegnativo deliziosamente animato a mano, che in multiplayer esplode letteralmente e apre a una quantità sterminata di approcci diversi contro boss stilosi e dal design sempre accattivante. In Cuphead, non c'è infatti un singolo avversario che si ripeta o che presenti un design anche vagamente riciclato, caratteristica che rende la gemma sviluppata da Studio MDHR un autentico punto di riferimento visivo per chi cerca un titolo dallo stile inusuale e fortemente identitario.

Lasciarsi sfuggire Cuphead è già di base un errore, ma farlo ora, con il 30% di sconto che gli permette di scendere da 19,99€ a 13,99€, sarebbe imperdonabile. Molto meglio precipitarsi a questo link e farlo vostro.