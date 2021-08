Deathloop: una ricca galleria di nuove immagini per il gioco di Arkane Studios

Deathloop sarà cruento

Vediamo una ricca galleria di nuove immagini di Deathloop, il nuovo gioco di Arkane Studios in uscita su PS5 e PC. Come saprete, si tratta di un'esclusiva temporale, ma non di meno è uno dei titoli della fine del 2021 della nuova console di Sony, visto che le altre esclusive sono slittate all'anno prossimo.

Vediamo le immagini:

Per avere più informazioni, leggete il nostro provato di Deathloop, fresco di pubblicazione, in cui abbiamo scritto:

Deathloop si configura davvero come una creatura bizzarra nel panorama contemporaneo ma, questa prova, ci ha permesso senza dubbio di abbracciare le meccaniche base che sorreggono il gioco. Ci sarebbe ancora tantissimo da dire ma siamo convinti che riversare tutte le informazioni possibili sul pubblico in questa fase sarebbe più un disservizio che un aiuto. Anche perché è il gioco stesso sin dall'inizio a guidarci molto lentamente attraverso gli elementi base del gioco, per poi consegnarci un mondo enorme e ricco di cose da scoprire. Per ora il gioco è promosso brillantemente ma ci sono considerazioni, fattibili solo con parecchie ore di gioco sulle spalle, che possono essere fatte. Le prime ore filano lisce e anticipano quella che si prospetta essere un'esperienza di gioco unica nel suo genere. Di contro è un'introduzione che ci mette un po' ad ingranare e che potrebbe allontanare i giocatori meno pazienti.