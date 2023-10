Deliver Us Mars: lanciato l'aggiornamento 2.0 con tantissime novità

KeokeN Interactive ha lanciato l' aggiornamento 2.0 di Deliver Us Mars , che introdue in gioco diverse novità e sistema alcuni dei problemi residui di tutte le versioni: PC, PS5 e Xbox Series X/S.

Un gioco ben supportato

Altre caratteristiche introdotte dalla nuova patch sono: la Raytracing Translucency, aggiunta all'intero gioco, e la modalità Foto.

Per l'elenco completo di tutte le modifiche apportate dall'aggiornamento 2.0 potete leggere la nota di rilascio ufficiale. Per saperne di più, potete leggere la nostra recensione di Deliver Us Mars.