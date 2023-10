Xbox: Controller Wireless Edizione speciale Gold Shadow presentato da Microsoft

Microsoft ha presentato un nuovo design per il controller di Xbox, chiamata Controller Wireless per Xbox - Edizione speciale Gold Shadow . Sarà disponibile a partire dal 17 ottobre 2023, ma è già prenotabile per 69,99€.

Il controller da tutti i lati

Un oggetto raffinato

In generale, si tratta di un normale controller Xbox con una nuova colorazione, il che lo renderà particolarmente appetibile dai collezionisti e da chi adora lo scintillio dell'oro.

Se vi interessa, potete prenotarlo dal Microsoft Store.

Da notare che solo nel 2023 Microsoft ha già lanciato almeno otto nuovi design del controller di Xbox, segno che sta puntando molto su questo aspetto.

Nel frattempo sono anche emerse informazioni sul nuovo controller in via di realizzazione, che dovrebbe avere finalmente i feedback aptici e ha come nome in codice "Sebile". Considerando che Sebile è stato svelato da dei documenti ufficiali, possiamo darlo come quasi certo, a meno che Microsoft non decida di bloccarlo per qualche oscuro motivo.