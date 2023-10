Final Fantasy 14: la patch 6.5 consente di finire gioco ed espansioni da soli

La patch 6.5 di Final Fantasy 14 ha introdotto una grossa novità, che merita di essere sottolineata a parte: è possibile completare l'intera avventura giocando da soli. Si tratta di un'estensione di quanto già fatto da Square Enix con l'introduzione del Duty Support con la patch 6.1, che consentiva di giocarsi in solitaria la parte iniziale dell'avventura, ossia i contenuti di A Realm Reborn, sfruttando dei party composti da personaggi non giocanti.

Con le patch successive, il Duty Support è stato ampliato ad altri dungeon e ora, con la patch 6.5, chiamata Growing Light, comprende l'intera esperienza, ossia tutte le espansioni: Heavensward, Stormblood, Shadowbringers e Endwalker.

Si tratta di un'informazione rilevante, considerando che stiamo parlando di un MMORPG, genere che ha sempre avuto come cardine la necessità di giocare online. Evidentemente in questo modo l'editore giapponese spera di venire incontro a coloro che non hanno tempo o voglia di rapportarsi con gli altri per portare avanti il gioco e desiderano giocarsi l'avventura con i loro tempi, senza pressioni esterne.