Destiny 2: trailer della Stagione dei Rinati, l’espansione La Regina dei Sussuri è ora disponibile

Oggi Bungie ha dato il via a un nuovo capitolo per Destiny 2 con il lancio dell'attesa espansione La Regina dei Sussurri e in concomitanza con l'inizio della Stagione dei Rinati, di cui è stato pubblicato un trailer che potrete visualizzare nel player qui sopra.

Con il lancio della Stagione 16 i giocatori di Destiny 2 potranno da subito cominciare a guadagnare nuovi gradi stagionali. In questa season i guardiani collaboreranno con Caiatl, Imperatrice dei Cabal, per sventare i piani di Savathûn e sconfiggere orde di unità dell'alveare dotate di Luce che minacciano l'umanità e il sistema solare.

Di seguito i dettagli della Stagione dei Rinati di Destiny 2, come riportati nel comunicato stampa ufficiale:

Campi di battaglia PsiOp . I guardiani localizzeranno e cattureranno i luogotenenti dell'alveare lucente presenti nel sistema solare. Poi, grazie all'aiuto dei più fidati psionici di Caiatl, entreranno nello psicomondo, un piano psichico dove i pensieri si manifestano come realtà fisica. Neutralizza l'alveare lucente e cattura i luogotenenti di Savathûn per proclamare la vittoria.

. I guardiani localizzeranno e cattureranno i luogotenenti dell'alveare lucente presenti nel sistema solare. Poi, grazie all'aiuto dei più fidati psionici di Caiatl, entreranno nello psicomondo, un piano psichico dove i pensieri si manifestano come realtà fisica. Neutralizza l'alveare lucente e cattura i luogotenenti di Savathûn per proclamare la vittoria. Manufatto stagionale: Lancia Sinaptica . La Lancia Sinaptica utilizza la tecnologia di Caiatl che consente di sopprimere la Luce. Penetra nelle menti dell'alveare e interrompi la loro connessione con la Luce. Potenzia la lancia per accedere a nuove potenti modifiche e personalizzare il tuo stile di gioco.

. La Lancia Sinaptica utilizza la tecnologia di Caiatl che consente di sopprimere la Luce. Penetra nelle menti dell'alveare e interrompi la loro connessione con la Luce. Potenzia la lancia per accedere a nuove potenti modifiche e personalizzare il tuo stile di gioco. Impresa esotica. Indaga sulla propaganda psionica anti-Caiatl che ha origine da un bunker su Marte e sblocca il lanciagranate esotico Messaggero Morto. Questo lanciagranate a retrocarica rilascia tre onde energetiche al contatto con il suolo e può cambiare il danno elementale con la ricarica, proprio come le esotiche Dura Luce e Borealis.

Indaga sulla propaganda psionica anti-Caiatl che ha origine da un bunker su Marte e sblocca il lanciagranate esotico Messaggero Morto. Questo lanciagranate a retrocarica rilascia tre onde energetiche al contatto con il suolo e può cambiare il danno elementale con la ricarica, proprio come le esotiche Dura Luce e Borealis. Tutti i giocatori di Destiny 2 potranno approfittare dell'aggiornamento gratuito Vuoto 3.0, implementato con il lancio dell'espansione La Regina dei Sussurri e della Stagione dei Rinati. Il nuovo aggiornamento al set di poteri elementali di Destiny 2 aggiunge nature e frammenti alla sottoclasse del vuoto, così come è avvenuto con la sottoclasse della stasi in Oltre la Luce.

La Regina dei Sussuri, la nuova espansione di Destiny 2, è disponibile da oggi per PC, Stadia, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One. I Guardiani dovranno affrontare Savathûn, dea dell'alveare, per rivendicare il potere della Luce. Dopo più di un anno passato a scoprire gli inganni di Savathûn, ora i guardiani potranno esplorare la misteriosa sede del suo potere: il Tronomondo, nuova destinazione di Destiny 2. Qui le sfide saranno numerose. Tra queste, affrontare la Covata Lucente, l'esercito dell'alveare in grado di brandire quegli stessi poteri della Luce che da secoli caratterizzano i guardiani.