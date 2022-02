Persona 5: la colonna sonora di due giochi della saga è su Spotify

Atlus ha annunciato che da oggi sono disponibili su Spotify le colonne sonore di due capitoli della saga di Persona 5: parliamo di Persona 5 Royal e Persona 5 Strikers. La soundtrack del capitolo "vanilla" è presente sul servizio da tempo, inoltre.

Potete trovare la colonna sonora di Persona 5 e i link agli album di Royal e Strikers a questa pagina di Spotify. La notizia è stata condivisa direttamente da Atlus tramite Twitter.

Persona 5, tre protagonisti

Ricordiamo che Persona 5 Royal è la versione espansa di Persona 5. Include un intero nuovo semestre, un nuovo personaggio e aggiunge anche la traduzione dei testi in italiano. Si tratta in altre parole della versione perfetta per vivere il gioco base e tutti i contenuti aggiuntivi.

Persona 5 Strikers, invece, è un seguito e spin-off di Persona 5. Ambientato durante l'estate successiva agli eventi del gioco base, Strikers costringe i nostri personaggi a tornare in azione. Questa volta, però, non avremo tra le mani un gioco di ruolo a turni, ma un classico musou, ovvero un gioco d'azione all'interno del quale si devono sconfiggere orde di nemici usando combo e attacchi ad area. Questo gioco introduce inoltre un nuovo personaggio.

Vi ricordiamo infine che su Spotify potete trovare anche le colonne sonore di Persona 2, Persona 3 e Persona 4. Quali sono le vostre preferite?