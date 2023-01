Digimon World: Next Order, risoluzione, framerate e peso su Nintendo Switch svelati

Tramite il sito ufficiale di Digimon World: Next Order, Bandai Namco ha annunciato risoluzione, framerate e dimensioni della versione Nintendo Switch, in dirittura d'arrivo il prossimo mese assieme a quella PC.

Stando alle informazioni, tradotte dal giapponese da NintendoEverything, il gioco mira ai 60 fps nella maggior parte delle situazioni. Tuttavia Bandai Namco avvisa che ci potrebbero essere delle sequenze più intense che potrebbero far abbassare il framerate intorno ai 30 fps. Per fare un paragone, la versione PS4 pubblicata nel 2017 invece gira stabilmente sui 60 fps.

Per quanto riguarda la risoluzione, con Switch collegato al dock Digimon World: Next Order offre una risoluzione di 1080p, mentre in modalità portatile si scende a 720p, ovvero il massimo supportato dallo schermo della console.

Infine, le dimensioni del gioco su Switch saranno di 6,7 GB, molto meno dei 12 GB necessari su PS4.

Digimon World: Next Order

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Digimon World: Next Order arriverà su Nintendo Switch e PC (via Steam) il prossimo 22 febbraio 2023. Con l'acquisto è incluso il "Bonus Item Set" che è un bonus gratuito offerto che includerà un boost e due oggetti speciali per digievolvere in Omegamon e Imperialdramon PM. Il gioco inoltre è già disponibile anche per PS4 e PS Vita.