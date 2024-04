Disgaea 7 Complete annunciato per PS4, PS5 e Nintendo Switch

Per il momento questa edizione è stata annunciata solo per il Giappone, dove sarà disponibile dal 25 luglio. Non è stata ancora indicata una data di uscita per il mercato europeo e americano , dove con tutta probabilità verrà pubblicato con il nome Disgaea 7 Complete e arriverà anche su Steam, considerando il modus operandi visto per i precedenti capitoli della serie.

Nippon Ichi Software ha annunciato Disgaea 7: Koremade no Zenbu Iri Hajimemashita , un' edizione completa per PS4, PS5 e Nintendo Switch che include il gioco base, tutti i DLC precedentemente pubblicati e una serie di extra.

Le novità

Asagi si unirà ai personaggi giocabili di Disgaea 7

Stando ai dettagli forniti finora, viene definita "l'edizione definitiva" del gioco e oltre a tutti i DLC precedentemente pubblicati, i giocatori troveranno anche una storia bonus, "The World Savers Squad". Si parla anche di un nuovo personaggio giocabile, Asagi, e modifiche al gameplay in ottica endgame, come Hell Mode per tutti i personaggi, sblocco del limite delle statistiche e il nuovo boss Rakshasha Baal.

Coloro che sono già in possesso di Disgaea 7: Vows of the Virtueless e, per ovvi motivi, non hanno intenzione di ricompare il gioco a prezzo pieno, potranno accedere alla nuova storia e personaggio tramite un DLC che verrà venduto in Giappone per 500 yen, poco più di 3 euro.