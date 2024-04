Splinter Cell Remake: notizie in arrivo? Registrata dell'attività sospetta da Ubisoft

Come abbiamo visto, infatti, un nuovo Ubisoft Forward è stato annunciato per il 10 giugno 2024 , destinato a rappresentare il principale evento di presentazione per le novità della compagnia, e proprio questa potrebbe essere l'occasione ideale per fornire degli aggiornamenti sul ritorno di Splinter Cell.

Splinter Cell Remake resta un grande mistero in quel di Ubisoft, ma l'idea che qualche notizia al riguardo possa essere in arrivo deriva da alcune attività sospette emerse tra i canali social della compagnia, oltre all'annuncio dell'evento di presentazione in arrivo.

Qualcosa si sta muovendo?

Come riportato dall'utente MauroNL, personaggio alquanto noto per quanto riguarda rumor e informazioni sui videogiochi, questo potrebbe significare che il team si sta preparando all'arrivo di alcune informazioni, in quanto la corrispondenza con l'annuncio dell'Ubisoft Forward è una coincidenza piuttosto strana.



Ovviamente potrebbe invece essere semplicemente un caso, ma le tempistiche potrebbero effettivamente essere mature per un qualche aggiornamento su Splinter Cell, visto che dall'annuncio del progetto di remake sono ormai passati quasi tre anni senza ulteriori informazioni.

Ricordiamo infatti che Ubisoft aveva confermato l'esistenza di un progetto Remake di Splinter Cell nel dicembre del 2021, con un titolo costruito su Snowdrop Engine e affidato a Ubisoft Toronto, destinato a riprendere meccaniche e struttura originali ma con una veste grafica interamente nuova.

In seguito, un annuncio di lavoro pubblicato da Ubisoft aveva fornito ulteriori dettagli sul progetto in questione, parlando peraltro di un aggiornamento anche alla storia per poter adattarsi meglio al pubblico moderno, attraverso una nuova sceneggiatura. A questo punto, attendiamo eventuali novità su Splinter Cell. Come forse ricorderete, la possibilità di un ritorno della serie ci era stata ventilata da Luca Ward in persona, doppiatore storico di Sam Fisher, nel corso dell'UltraPop Festival circa quattro anni fa.