Doctor Who: The Edge of Reality, il trailer di lancio annuncia l'uscita

Maze Theory ha annunciato la disponibilità di Doctor Who: The Edge of Reality su PC, PS4 e Xbox One con il classico trailer di lancio. Naturalmente è giocabile in retrocompatibilità anche su PS5 e Xbox Series X e S. La versione Nintendo Switch rimane invece confermata per il 28 ottobre 2020, ossia tra circa due settimane da oggi.

Doctor Who: The Edge of Reality è l'ultima incarnazione videoludica delle avventure del Dottore, il protagonista delle serie televisiva più longeva di sempre. Nel gioco si vestiranno i panni del tredicesimo Dottore, interpretato da Jodie Whittaker, ma si incontrerà anche il decimo Dottore, interpretato da David Tennant. Naturalmente l'obiettivo sarà quello di salvare l'universo a colpi di cacciavite sonico.

Tra i nemici classici presenti in Doctor Who: The Edge of Reality ci sono gli immancabili Dalek, i terribili Angeli Piangenti e i Cyberuomini. Chi ha visto la serie TV saprà sicuramente di cosa stiamo parlando. Il trailer di lancio si trova in testa alla notizia.