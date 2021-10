Soccer Manager 2022, recensione del manageriale tascabile per piattaforme mobile

Sappiamo bene come il manageriale calcistico, specialmente in una terra di calciofili, abbia però un'attrattiva irresistibile, motivo per il quale è facile passare sopra alla scarsità di novità e alle nefaste conseguenze del modello freemium per lanciarsi sopra anche a quest'altra edizione.

Tuttavia, in un gioco come questo, anche il semplice avanzamento tra le stagioni con conseguenti aggiornamenti di rose, nomi e regolamenti, il tutto su licenza FIFPRO fa ovviamente la differenza e il fatto che sia comunque proposto come free-to-play porta a un passaggio praticamente automatico degli utenti da un capitolo al successivo, purché proprio non si sia raggiunta la saturazione totale.

A dire il vero, non si notano cambiamenti enormi in Soccer Manager 2022 rispetto all'edizione precedente, che potete conoscere meglio leggendo la nostra recensione di Soccer Manager 2021 .

Nonostante sia normalmente associato al mondo del PC, il genere manageriale idealmente potrebbe adattarsi molto bene alla fruizione mobile e questa recensione di Soccer Manager 2022 dimostra come, quantomeno da parte di qualcuno, stiano emergendo dei risultati concreti nello sfruttamento della formula anche in questo ambito. Disponibile su iOS e Android, il gioco fa parte di una serie ormai piuttosto consolidata tra smartphone e tablet, ma anche su PC e Mac, visto che l'origine parte dalla versione desktop, come risposta indie e free-to-play allo strapotere di Football Manager. C'è dunque ormai una base ben rodata sotto le meccaniche sempre più complesse e raffinate degli ultimi capitoli, con la struttura che ormai va avanti soprattutto per incrementi di contenuto più che di sostanza.

Da questo punto di vista, bisogna lodare lo snellimento effettuato in termini di lettura e navigazione, nonostante non ci sia stato alcun alleggerimento nelle opzioni, che sono anzi aumentate: al contrario del capitolo precedente, in questo caso non c'è più scrolling verticale ma tutto risulta visibile in una singola schermata, con la possibilità di passare velocemente da una all'altra con swipe laterali.

Il gioco concentra nelle mani degli utenti un'enorme quantità di statistiche da tenere sotto controllo e opzioni con cui interagire, riuscendo peraltro a rimanere sempre piuttosto chiaro grazie a un' interfaccia che, studiata già per funzionare al meglio sui display portatili, risulta in questa edizione ancora più ottimizzata e chiara.

È impressionante la quantità di opzioni e sfaccettature che Soccer Manager 2022 riesce a portare sui piccoli schermi degli smartphone, mettendo in scena un gameplay che è equivalente a quello di altre produzioni maggiori e blasonate, sebbene con alcune modifiche effettuate per venire incontro alla monetizzazione in stile free-to-play. Si tratta sempre di allenare e gestire una squadra di calcio, sia dal punto di vista del campo che per quanto riguarda il controllo delle finanze e la salute generale del club, cercando di ottenere risultati sportivi sempre migliori.

Cambiamenti: tra sistemi di gioco e tecnica

In Soccer Manager 2022 la grafica delle partite non è proprio il massimo, ma il gioco non si basa su questo

Oltre ai miglioramenti applicati all'interfaccia, che appaiono subito evidenti, c'è stata una certa evoluzione anche nella grafica relativa alle partite, con stadi più vari e dettagliati e migliori animazioni per i giocatori, anche se ovviamente questa resta una parte di minore importanza e risulta comunque alquanto sottotono rispetto a giochi di calcio più impostati sull'azione. L'evoluzione tecnica più notevole è allora riscontrabile probabilmente nella gestione dell'intelligenza artificiale, che propone ora sia avversari più ostici (anche troppo in diversi casi, con sospetti influssi sulla questione delle micro-transazioni) che giocatori più reattivi. Con questo non intendiamo solo in campo, ma anche nelle fasi di gestione: è stata elaborata meglio la dinamica della squadra, la chimica tra i giocatori e anche le reazioni che questi possono avere in base alle loro performance. Le richieste di adeguamento di contratto o i "mal di pancia" per incompatibilità con la squadra emergono in maniera più convincente e costringono a tenere in considerazione ulteriori aspetti manageriali.

Anche la progressione dell'allenatore stesso rappresenta una notevole novità di questo capitolo, che consente di applicare dei punti esperienza per incrementare le statistiche del nostro alter ego, come in una sorta di gioco di ruolo.

In Soccer Manager 2022 è possibile espandere e arricchire edifici e strutture sportive, con le consuete attese

All'inizio possiamo scegliere fra tre tipologie standard di manager: l'allenatore più improntato sul lavoro fisico, lo specialista delle tattiche e infine il genio della finanza, ma a partire da questi archetipi di base è possibile poi evolvere il personaggio applicando punti per incrementare le statistiche e migliorate sotto vari aspetti, personalizzando il nostro coach. Infine, altri cambiamenti riguardano l'introduzione di tornei extra-campionato, che possono servire per testare moduli e formazioni nonché per guadagnare qualche soldo extra, e alcune variazioni al sistema di trasferimento dei giocatori, che a dire il vero risulta però ancora piuttosto confuso e poco chiaro, con l'introduzione di accordi aggiuntivi e pre-contratti.