Doppio Gioco ritorna con i doppiatori di Assassin's Creed: Baldoin, Novara e Onorato

Quest'oggi - 13 febbraio 2021 -, a partire dalle 17:00, andrà in onda la seconda puntata di Doppio Gioco, il nostro appuntamento settimanale dedicato all'adattamento e al doppiaggio dei videogiochi. A condurre troveremo ancora una volta Raffaele Staccini e Federico Maggiore che avranno il piacere di ospitare tre grandi nomi che hanno lavorato (anche) sulla saga di Assassin's Creed. Parliamo di Diego Baldoin, Renato Novara e Niseem Onorato.

L'appuntamento è, quindi, alle 17:00 sul nostro canale di Twitch: Raffaele e Federico, due dei volti e delle voci più note di Multiplayer.it, andranno a indagare tutte le verità nascoste dietro l'adattamento dei testi per il doppiaggio dei videogiochi. Il tutto con il supporto di veri professionisti del settore.

Diego Baldoin è Ezio Auditore da Firenze, l'amato assassino italiano, all'interno di Assassin's Creed Revelation. È però famoso in ambito videoludico anche per aver interpretato Marquis de Lafayette in The Order: 1886, Capitano Flynt in Borderlands 2, Erend in Horizon Zero Dawn, Emile in Halo: Reach, Sekiro in Sekiro: Shadows Die Twice e Manny in The Last of Us Parte II; per citare solo pochi esempi celebri.

Diego Baldoin: doppiatore di Ezio Audiotore in Revelation

Renato Novara ha dato la voce a Ezio Auditore in Assassin's Creed 2 e Assassin's Creed Brotherhood, ma anche a Garrus Vakarian nella trilogia di Mass Effect, Wade Taylor in Days Gone, Ethan Winters in Resident Evil 7: Biohazard, Matthew in Alone in the Dark, al mago in Diablo 3 e ha svolto molteplici ruoli per la saga di Inazuma Eleven.

Renato Novara: voce di Ezio Auditore in Assassin's Creed 2

Niseem Onorato, infine, è stato Connor Kenway in Assassin's Creed III. Ha poi dato la voce anche ad Aurelion Sol in League of Legends, Varian Wrynn in Heroes of the Storm e World of Warcraft, Legolas in Il Signore degli Anelli: La guerra del Nord, Kyle Reese in The Terminator: Dawn of Fate e al Maestro in Tom Clancy's Rainbow Six: Siege.

Niseem Onorato: voce di Connor Kenway in Assassin's Creed III

