Xbox Game Pass: Final Fantasy 12 rimosso dopo un giorno in Giappone, che succede?

Final Fantasy 12 The Zodiac Age è stato aggiunto a Xbox Game Pass recentemente, ma dopo un solo giorno è stato rimosso dal catalogo giapponese. Cosa sta accedendo? Secondo la dichiarazione ufficile dell'account Twitter giapponese di Game Pass, l'inserimento è stato un errore, ma la situazione è di certo strana.

Ecco la dichiarazione completa in italiano, basata sulla traduzione inglese dal giapponese realizzata da GamingRoute: "Ieri, Final Fantasy 12 The Zodiac Age è stato temporaneamente aggiunto alla lista dei titoli Xbox Game Pass, ma tale aggiunta in Giappone è ancora sotto scrutinio. Ci scusiamo sinceramente per la confusione causata per questo inserimento scorretto e per l'annuncio di informazioni scorrette della nostra compagnia."

Pare quindi che tra Square Enix e Microsoft non vi sia un accordo per la pubblicazione di Final Fantasy 12 The Zodiac Age in Giappone. Sembrerebbe essere quindi un problema regionale che non avrà ripercussioni sugli altri mercati. È però strano che sia stato inserito e rimosso dopo 24 ore e non immediatamente. Come potete leggere non è stata indicata una ragione precisa per la quale si è deciso di rimuovere il gioco da Xbox Game Pass.

È possibile che il gioco di ruolo venda ancora bene in Giappone, anche su piattaforme Microsoft, e Square Enix abbia preferito non renderlo disponibile per non bloccare le vendite. Purtroppo, crediamo che non avremo mai una chiara spiegazione. Basandoci sui commenti del Tweet di Xbox, perlomeno, pare che il pubblico giapponese stia reagendo con gentilezza e calma all'annuncio.

Vi segnaliamo infine che le "novità" di Final Fantasy 7 sono state mal tradotte, ecco le vere parole del director.