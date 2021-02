Ace Attorney e Tales from the Borderlands classificati: presto in arrivo?

Il Taiwan Digital Game Rating Committee ha classificato The Great Ace Attorney Chronicles per PlayStation 4, Nintendo Switch e PC. Inoltre, ha classificato anche la versione Nintendo Switch di Tales from the Borderlands che è stata recentemente annunciata per PC, Xbox One e PS4. Vediamo quanto sappiamo sui due giochi.

Prima di tutto, The Great Ace Attorney Chronicles è stato scoperto per la prima volta a novembre 2020 dopo un leak di informazioni di Capcom. Secondo quanto rivelato, conterrebbe The Great Ace Attorney e The Great Ace Attorney 2, entrambi originariamente rilasciati in versione 3DS, rispettivamente a luglio 2015 e agosto 2017. Attualmente, precisiamo, non ci sono annunci ufficiali a riguardo, anche se leak e classificazione sembrano essere credibili.

Tales from the Borderlands, come detto, sarà ripubblicato su PC, Xbox One e PlayStation 4, dopo essere stato rilasciato su PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, PC, iOS e Android nel novembre 2014. La classificazione di Taiwan parla però della versione Switch, per ora non annunciata ufficialmente. Inoltre, in Europa è stato recentemente classificato anche in versione PS5 e Xbox Series X|S. Anche queste non sono state annunciate ufficialmente, però.

Inoltre, possiamo scoprire che è stato classificato Genshin Impact in versione PS5: il gioco è già eseguibile tramite la console next-gen di Sony, ma solo tramite la retrocompatibilità in versione PS4. Una versione nativa PlayStation 5 sarebbe di certo gradita. Possiamo poi scoprire, sempre tramite la classificazione di Taiwan, la versione Switch di Secret Neighbor, per ora disponibile su PC e Xbox One, e anche una versione Switch di SnowRunner, rilasciato nell'aprile 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Vi segnaliamo infine che PS5 e Nintendo Switch sono le console più vendute a gennaio 2021 negli USA.