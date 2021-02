PS5 e Nintendo Switch sono le console più vendute a gennaio 2021 negli USA

PS5 e Nintendo Switch sono state le console più vendute a gennaio 2021 negli USA, stando ai dati raccolti da NPD Group, che però non citano in alcun modo i risultati di Xbox Series X|S.

Sappiamo che il controller DualSense è stato l'accessorio più venduto a gennaio, dunque è del tutto normale che anche PlayStation 5 abbia fatto bene, nell'ambito di un mese che ha registrato una crescita del 144% rispetto allo stesso periodo del 2020 con 319 milioni di dollari.

Nello specifico, Nintendo Switch è stata la console più venduta in termini di unità, stabilendo una performance che la casa di Kyoto non vedeva nel mese di gennaio dai tempi di Wii nel 2010.

PS5 è stata invece la console più venduta in termini di incassi: una cosa prevedibile, considerando il prezzo sostanzialmente superiore rispetto alla console ibrida giapponese, in particolare per la standard edition da 499 dollari.

Anche nel caso della piattaforma next-gen di Sony parliamo tuttavia di un risultato straordinario: entrate del genere per le vendite di una console non si registravano nel mese di gennaio dal 2009, ancora una volta con Wii.

Come detto, il report di NPD purtroppo non cita Xbox Series X|S: il nuovo sistema Microsoft si è sicuramente piazzato in terza posizione nella classifica, ma come noto l'azienda ha da tempo smesso di fornire i propri dati di vendita.