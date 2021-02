Persona 5 Strikers: il trailer Liberate Hearts ci mostra il gioco in azione

Atlus ha pubblicato un nuovo trailer della versione occidentale di Persona 5 Strikers, in cui possiamo vedere di nuovo il gioco in azione. Nel video possiamo vedere sequenze di gameplay, dialoghi e sequenze filmate, quindi c'è un po' di tutto. Lo trovate in testa alla notizia.

In Persona 5 Strikers si guidano i Phantom Thieves contro la corruzione che sta piegando la città giapponesi. Il gioco in sé è un musou dai contenuti molto particolari, naturalmente in linea con lo stile di Persona 5.

Per avere più informazioni, leggete la nostra recensione di Persona 5 Strikers, in cui il nostro Christian Colli ha scritto:

Persona 5 Strikers è un action RPG che consigliamo spassionatamente ai fan che hanno amato Persona 5 e che non vedono l'ora di trascorrere un altro po' di tempo insieme a Joker, Morgana, la best waifu ever Makoto e tutti i vari Ladri Fantasma. La storia è avvincente e spassosa, le musiche straordinariamente accattivanti, il Giappone più tagliente e colorato che mai. Sono la componente GDR e il sistema di combattimento che non convincono appieno: Persona 5 Strikers sacrifica l'una per l'altro, ma finisce per non eccellere in nessuna delle due cose, restando sospeso in uno... "spazio cognitivo" tutto suo.