Ratchet & Clank: nuovo cortometraggio appare dal nulla, non è legato al gioco PS5

Una delle grandi esclusive PS5 della prima metà del 2021 è Ratchet & Clank Rift Apart. Come sappiamo, arriverà l'11 giugno e, speriamo, saprà stupire tutti i fan della serie (e non solo loro). Prima di allora, però, potremmo avere l'occasione di vedere in azione il duo di Insomniac anche in un cortometraggio. Mainframe Studios ha infatti annunciato il rilascio di un cortometraggio di 23 minuti chiamato Ratchet & Clank Life of Pie. C'è però un problema: almeno per il momento, è disponibile solo in Canada.

Ratchet & Clank Life of Pie sta infatti andando in onda solo sulla rete canadese Crave. La produzione di questo contenuto risale al 2019. Questo cortometraggio dedicato a Ratchet & Clank vede il Dr Nefarious alle prese con una nuova invenzione: il Portalizer. Sembra quindi che l'idea di fondo di Life of Pie si leghi a Rift Apart, che ricordiamo si basa su una serie di portali dimensionali che trasporteranno i nostri eroi in molteplici realtà in continuo collasso una sull'altra.

Pare però non essere in alcun modo legata a Rift Apart: non è un prequel canon, ma un prodotto indipendente creato su licenza da Mainfrane Studios; o almeno questo è quanto è stato segnalato da PlayStation Lifestyle, il quale cita una dichiarazione di Sony. Non stupisce quindi che Sony PlayStation e Insomniac Games non abbiano mai reso noto questo prodotto.

Come detto, per ora sembra che il cortometraggio non sia disponibile in altro luoghi se non in Canada. Non sappiamo se in futuro sarà trasmesso anche altrove.

